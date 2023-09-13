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ABD Dışişleri’nden F-35 satışına onay

ABD Dışişleri’nden F-35 satışına onay
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore’ye toplam maliyeti yaklaşık 5 milyar dolar olan 25 adet F-35 savaş uçağının satışına onay verdi.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore’ye yaklaşık 5.06 milyar dolar değerinde F-35 ve ilgili donanımın olası satışına onay verdi” ifadesine yer verildi.
Güney Kore’nin 25 adet F-35 savaş uçağının yanı sıra motor, elektronik ekipman ve teknik destek hizmetleri talep ettiği anımsatılırken anlaşmanın bölgedeki askeri güç dengesini değiştirmeyeceği belirtildi.

Etiketler avd f 35 satış
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