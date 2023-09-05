ABD First Lady'si koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşinin coronavirüse yakalandığını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, hafif semptomlar gösteren Jill Biden'ın Delaware'deki evinde dinlendiği, 80 yaşındaki ABD Başkanı Biden'a yapılan testin sonucunun ise negatif olduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD Başkanı'nın sağlık durumunun yakından izlendiği ve haftanın kalanında düzenli olarak test yapılacağı kaydedildi.