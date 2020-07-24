ABD gemisine Bizans bayrağı astılar!

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik sürerken ABD’den skandal bir hamle geldi. Yunanistan’ın Dedeağaç Limanı’na yanaşan ABD bayraklı ARC Endurance adlı gemiden Bizans bayrağı dalgalandığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

ABD Donanması, Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde askeri varlığını artırmaya devam ediyor. Askeri teçhizat taşıyan ABD bayraklı yük gemisinde Bizans bayrağı görülmesi büyük tepki çekti.

ARC Endurance adlı yük gemisinin Yunanistan’ın Dedeağaç limanına yanaşması ABD Donanması’nın resmi Twitter hesabında paylaşıldı.

Söz konusu paylaşımda "ARC Endurance, ABD Ordusu 101. Savaş Havacılık Tugayı'na teslimat için Yunanistan'ın Dedeağaç kentine geldi” ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca ABD ve Yunan askeri müttefikleri ve liman ortakları arasında bu ölçekte bir operasyon yürütülmesi için olağanüstü iş birliğinin söz konusu olduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN VİDEODA ORTAYA ÇIKTI

ABD gemisindeki skandal ise sosyal medyada paylaşılan bir video ile ortaya çıktı. Söz konusu videoda yük gemisinde Yunan ve Bizans bayrakları dalgalanıyor.