ABD, Irak'taki İran destekli milisleri vurdu

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, ABD güçlerinin Irak'taki İran destekli milis gruplara ait üç tesisi vurduğunu duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Başkan Joe Biden'ın talimatıyla ABD'nin, Irak’ta İran destekli milis grupların kullandığı 3 tesisi vurduğunu duyurdu.

Saldırıları "gerekli" ve "orantılı" şekilde niteleyen Austin, "Bu saldırılar, İran destekli milislerin Irak ve Suriye'de ABD ve Koalisyon personeline yönelik bir dizi tırmandırıcı saldırıya doğrudan yanıt olarak veriliyor." ifadesini paylaştı.

Austin, ABD’nin çıkarlarını savunmak için gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğini belirterek, bölgedeki çatışmaları tırmandırmaya çalışmadıklarını öne sürdü ve İran destekli saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Irak’taki yerel basında çıkan haberlerde de, ABD'ye ait uçakların, Babil'in Curf el-Sahar bölgesinde bulunan Haşdi Şabi'ye ait askeri fakülteyi bombaladığı belirtilmiş, saldırıda ölü ve yaralıların bulunduğu bildirilmişti.

AA