ABD polisi bu sefer hamile kadını vurdu

ABD'de polis şiddetinin sonu gelmiyor. Bunun son örneği Missouri eyaletinde yaşandı. Polisin hamile kadına yaptıkları ülkede infial yarattı.

Yanında 3 çocuğu vardı. Polise silahı olmadığını göstermek için ellerini havaya kaldırdı. Üstelik hamileydi ve polisler bunu görmediyse diye düşünerek onlara selendi ve “Hamileyim beni vurmayın” diye bağırdı…

Bunların hiçbiri yeterli olmadı. ABD’nin Missouri eyaletinde polis, bir araba hırsızlığı vakası için takip yaparken siyah bir kadını tam 5 el ateş ederek vurdu ve kelepçeleyip götürdü.

Olay anına tanık olan birinin verdiği ifade ise adeta kan donduracak cinstendi.

SİLAHSIZ OLDUĞU BELLİYDİ

Geçen cuma günü gerçekleşen olayın her anına tanık olan bir kişi verdiği ifadede kadının silahsız olduğunu ve polisin de bunu bilmesine rağmen kadına ateş etmeye devam ettiğini açıkladı.

Olaya tanık olan Shédanja adlı kadının çekilen videoda "Onu vurdular" Aman Tanrım, onu vurdular!" diye bağırdığı duyuluyor.

Polis, ABD basınına yaptığı açıklamada 26 yaşındaki Leonna Hale'nin cuma akşamı saat 20.00'de silahlı araba hırsızlığı raporlarına yanıt veren memurlar tarafından vurulduğunu söyledi.

Leonna arabasında, polisler onları kenara çekince kaçan erkek bir şoförle birlikteydi.

ARABA HIRSIZLIĞI VAKASINDA YAŞANDI

Yapılan açıklamaya göre kadın Missouri Eyalet Karayolu Devriyesinden kaçmaya çalışırken vuruldu.

Leonna şu an hastanede ve durumunun stabil olduğu bildirildi. Polis yetkilileri ise saldırıyı araştırdıklarını söylüyorlar.

Videoyu kaydeden ve Facebook'ta yayınlayan tanık vurulan kadının koşmaya başlamadan önce ellerini kaldırdığını ve elinde silah olmadığını göstermek için polislerle konuştuğunu anlattı.

Shedanja adındaki tanık basına verdiği demeçte Leonna'nın polise hamile olduğunu söylediği için araban çıkmayı ve atış mesafesine girmek istemediğini söyledi.

TANIK HER ŞEYİ ANLATTI

Tanığın "İş birliği yapacaktı, korktu, oraya koştu ve onu vurdular… bu doğru değil!" sözleri yaşananları en iyi özetleyen ifade oldu.

Eldeki bilgilere göre vurulan Leonna'nın arabada silah olduğu konusunda polislere bilgi de verdiği ve polise silah çekmediği neredeyse kesin gibi.

Polis, yaptığı açıklamada daha sonra olay yeri yakınlarda bir tabanca bulduklarını doğruladı.

Shedanja The Star gazetesine şunları söyledi: "Elinde bir sopa bile yoktu. Bir, iki, üç, dört, beş. Polisler durmadığı için iyi hatırlıyorum. Beş el ateş ettiler. Yere düştüğünü gördüğümü hatırlıyorum ve dondum”

ÇOCUKLARI HER ŞEYİ GÖRDÜ!

Öte yandan olay yaşanırken kadının 1, 10 ve 13 yaşlarındaki oğulları da arabadaydı. Çocuklar tüm bu anlara ve annelerinin vurulmasına tanık oldu ve büyük bir travma yaşadılar.

Kansas Şehri Polis Departmanı'nın geçici polis şefi Joseph Mabin yerel basına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Asla bu tür durumlarda olmak istemiyoruz. Bunu bir polis departmanı mensubu olarak değil halktan biri olarak söylüyorum. Bu yaşanan topluluğumuz için bir felaket. Halkın sokaklarının güvenli olduğundan emin olmak istiyorum. Şu an için olayla ilgili devam eden bir tehdit yok. Yüzde 100 şeffaf olmaya kararlıyız. Şimdi arkadaşlık zamanı, şiddet zamanı değil."