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  4. 02 Ağustos 2018 08:06

ABD'nin yaptırımına Türkiye nasıl cevap verecek ?

ABD'nin İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yönelik yaptırım kararından sonra gözler Ankara'ya çevrildi.

ABD'nin yaptırımına Türkiye nasıl cevap verecek ?
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Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, diplomatik kaynaklar, bu çerçevede Türkiye'nin de ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile İçişleri Bakanı (Homeland secretary) Kirstjen Nielsen hakkında benzer bir yaptırım kararı alabileceğini kaydediyorlar.

ABD, iki Türk bakan için koyduğu yaptırım kararında Rahip Brunson'u gerekçe göstermişti.

Türkiye'nin de iki Amerikalı Bakan hakkında alacağı yaptırım kararında, halen ABD'de hüküm giymiş şekilde hapiste bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı gerekçe gösterebileceği kaydediliyor.

ABD, Türk vatandaşlarına Türkiye'deki temsilciliklerinden vize vermeyi durdurduğunda, Türkiye de ABD vatandaşlarına ABD'deki Türkiye temsilciliklerinden vize vermeyi kesmişti.

4 partiden ortak tepki4 partiden ortak tepki

ABD'den Bakan Soylu ve Bakan Gül için yaptırım kararıABD'den Bakan Soylu ve Bakan Gül için yaptırım kararı

İşte ABD'nin Türkiye'ye yaptırım listesiİşte ABD'nin Türkiye'ye yaptırım listesi

 

Sözcü

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