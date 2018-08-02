ABD'nin yaptırımına Türkiye nasıl cevap verecek ?

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, diplomatik kaynaklar, bu çerçevede Türkiye'nin de ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile İçişleri Bakanı (Homeland secretary) Kirstjen Nielsen hakkında benzer bir yaptırım kararı alabileceğini kaydediyorlar.

ABD, iki Türk bakan için koyduğu yaptırım kararında Rahip Brunson'u gerekçe göstermişti.

Türkiye'nin de iki Amerikalı Bakan hakkında alacağı yaptırım kararında, halen ABD'de hüküm giymiş şekilde hapiste bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı gerekçe gösterebileceği kaydediliyor.

ABD, Türk vatandaşlarına Türkiye'deki temsilciliklerinden vize vermeyi durdurduğunda, Türkiye de ABD vatandaşlarına ABD'deki Türkiye temsilciliklerinden vize vermeyi kesmişti.





4 partiden ortak tepki

ABD'den Bakan Soylu ve Bakan Gül için yaptırım kararı

İşte ABD'nin Türkiye'ye yaptırım listesi