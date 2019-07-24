Beyaz Saray'da ''Türkiye'' kavgası

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray'da kapalı kapılar ardında dün gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin kulis bilgileri gelmeye başladı. Amerikan medyası, Trump'ın üst düzey bir isimle toplantıda tartıştığını yazdı.

Amerikan Washington Post gazetesine göre; toplantıda Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James E. Risch’in başında bulunduğu Cumhuriyetçi heyet, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için Türkiye’yi zorunlu yaptırımlardan muaf tutmaması yolunda Trump’a baskı yaptı.

Toplantıda yer alan yetkililere dayandırılan haberde, Trump sert yaptırımlar yerine Türkiye ile müzakere edilmesini destekledi. Başkan Trump’ın bu tutumu toplantıda gerilme yol açtı ve Risch ile Başkan tartışmaya başladı.

Bu tartışma, spesifik olarak Türkiye’ye yönelik muhtemel yaptırımların tartışılması için gerçekleştirilen toplantıya son noktayı koydu ve konu sağlık sistemi, göç ve Trump Yönetimi’nin Kongre ile bu hafta vardığı bütçe anlaşmasına kaydı.

James E. Risch’in sözcüsü Suzanne Wrasse toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Odadaki herkes elde birçok seçeneğin olduğunu biliyordu ve meselenin tüm taraflarında ateşli ve çetin tartışmalar yaşandı” ifadesini kullandı.

Gizlilik kaydıyla Washington Post’a konuşan yetkililer, konu dağılınca Cumhuriyetçi senatörlerden birinin Trump’ı potansiyel Türkiye yaptırımları meselesine geri döndürmek istedi.

‘BÜYÜK RESİM’ VURGUSU

Toplantıda bulunan bazı senatörlere göre ise tartışma “ABD Erdoğan’ı nasıl cezalandırabilir” sorusundan ziyade, “Erdoğan’la nasıl müzakere edebiliriz” sorusuna odaklandı.

Cumhuriyetçi Georgia Senatör David Perdue, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Başkan’ın yapmaya çalıştığı şey, bu konuya daha kapsamlı bir yaklaşım getirmek” dedi.

Yaptırım ağırlıklı yaklaşımın Türkiye’nin sadece şu anda yapmaya çalıştığı şeylere bakınca anlamlı olabileceğini belirten Perdue, “Fakat tüm bölgenin daha kapsamlı meselelerine ve diğer önemli ülkelerde yaşananlara bakın, farklı bir sonuca varabilirsiniz. Biz dünyada müttefikleri çoğaltmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Perdue yaptırımların yerine, serbest ticaret anlaşmalarının konuşulabileceğini belirterek, ABD ile böylesi ekonomik ilişkilerin Türkiye için önemli olduğuna dikkat çekti.

TRUMP’A BASKIYI ARTIRIYORLAR

ABD Yönetimi geçen hafta Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemine ait ilk parçaların Ankara’ya getirilmesiyle birlikte Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması için düğmeye basmıştı.

Cumhuriyetçi Florida Senatörü Rick Scott ve Indiana Senatörü Todd Young da Senato’ya gönderdikleri bir karar tasarısıyla Türkiye’ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) kapsamında yaptırım uygulanması için Trump Yönetimi’ne çağrı yapmıştı.

Tasarıya destek veren Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli Demokrat üyelerinden New Jersey Senatörü Bob Menendez ise, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının yeterli olmadığını savunmuştu.

New Jersey Senatörü, Başkan Trump'ın CAATSA kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulamaması halinde, Senato'ya Washington Yönetimi'ni buna zorlayan yasa tasarısı sunacağını söylemişti.