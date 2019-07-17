Beyaz Saray'dan S-400 ve F-35 açıklaması

Beyaz Saray, “F-35 bu uçakların gelişmiş kapasitesi hakkında bilgi sahibi olmak için kullanılacak Rus istihbarat toplama platformu ile bir arada bulunamaz” açıklamasında bulundu.

Son dakika... Pentagon, Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını açıkladıAçıklamada, “ABD, Türkiye’ye Patriot satmaya çalıştı. ABD, Türkiye’nin hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak için çalışyor. İlişkilerimizin güçlü olduğu taraflar da var her şey F-35’e bağlı değil” denildi ve Ankara ile Washington arasındaki stratejik ortaklığın değerli olduğu vurgulandı.

Türkiye F-35 programından çıkarıldı !