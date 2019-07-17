  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 17 Temmuz 2019 23:52

Beyaz Saray'dan S-400 ve F-35 açıklaması

Beyaz Saray'dan yapılan Türkiye'nin S-400 satın almasıyla ilgili açıklamada, "Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararı Türkiye’nin F-35 programına katılımını imkansız kılmaktadır" denildi.

Beyaz Saray'dan S-400 ve F-35 açıklaması
A+ A-

Beyaz Saray, “F-35 bu uçakların gelişmiş kapasitesi hakkında bilgi sahibi olmak için kullanılacak Rus istihbarat toplama platformu ile bir arada bulunamaz” açıklamasında bulundu.

Son dakika... Pentagon, Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını açıkladıAçıklamada, “ABD, Türkiye’ye Patriot satmaya çalıştı. ABD, Türkiye’nin hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak için çalışyor. İlişkilerimizin güçlü olduğu taraflar da var her şey F-35’e bağlı değil” denildi ve Ankara ile Washington arasındaki stratejik ortaklığın değerli olduğu vurgulandı.

Türkiye F-35 programından çıkarıldı !Türkiye F-35 programından çıkarıldı !

 

beyaz saray , program , s400 , f35
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM