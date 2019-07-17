Türkiye F-35 programından çıkarıldı !

Türkiye saatiyle 22:00'de başlayan Pentagon açıklamasında Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığı açıklandı.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, program ortaklarıyla gerçekleştirilen görüş alış verişi sonrasında Türkiye’nin S-400 satın alarak F-35 programını tehlikeye atabileceği ve bu nedenle Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması konusunda anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada ABD'nin Türkiye ile meşru hava savunma gereksinimlerini karşılamak üzere hava savunma çözümleri sağlamak amacıyla aktif şekilde çalıştığı ve “Trump yönetiminin Türkiye'nin Patriot hava savunma sistemi alması için sıranın önüne çekmek amacıyla pek çok teklif sunduğu” belirtildi.

“Türkiye 65 yılı aşkın bir süredir köklü ve güvenilir bir ortak ve NATO müttefiki olmuştur ancak S-400'lerin kabul edilmesi bütün NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzaklaşma konusunda birbirlerine verdikleri taahhüde zarar vermektedir” denildi.

“TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye'nin S-400 almasının NATO ittifakı içinde “birlikte çalışabilirliği” üzerinde olumsuz etkilerinin olacağının belirtildiği açıklamada, “ABD hala Türkiye ile stratejik ilişkisine büyük değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'e odaklı değildir. Askeri ilişkilerimiz güçlüdür. Türkiye'de S-400 sisteminin varlığından kaynaklanan kısıtlamaları gözeterek Türkiye ile kapsamlı şekilde işbirliği yapmaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.