  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'de idam mahkumundan ''nitrojenle infaza'' dava

ABD'de idam mahkumundan ''nitrojenle infaza'' dava

ABD'de idam mahkumundan ''nitrojenle infaza'' dava
Güncelleme:

ABD'nin Alabama eyaletinde idam mahkumu, nitrojenle infazların anayasaya uygun olmadığı iddiasıyla federal mahkemeye dava açtı.

ABD'nin Alabama eyaletinde, infaz sırasını bekleyen mahkum David Phillip Wilson, davayı, Alabama'da 26 Ocak'ta mahkum Kenneth Smith'in, ülkede ilk kez uygulanan nitrojen gazıyla infazı sırasında acı çektiği gerekçesiyle açtı.

Wilson, infaz sırasında Smith'in "yetkililerin berbat şekilde başarısız olduğu bir insan deneyinde birkaç dakika boyunca şiddetle sarsıldığını" ve bu yöntemin "işkence" olduğunu savundu.

Alabama'daki federal mahkemede açılan davanın dilekçesinde, nitrojenle idamın işkence olduğu ve tekrarına izin verilmemesi gerektiğine işaret edildi.

Tanıkların infaz sırasında Smith'in "titrediğine" ve "sarsıldığına" şahit olduğuna değinilen dilekçede, bunun, eyalet yetkililerinin federal yargıçlara "nitrojenle infazın hızlı ve insani bir ölüm sağlayacağına" dair verdiği taahhütle çeliştiği belirtildi.

Dilekçede, mahkemeden, halihazırdaki nitrojenle idam protokolünün, mahkumun "zalimce ve olağan dışı cezalandırılmadan korunmasına" dair anayasal hakkını ihlal ettiği yönünde tespit hükmü vermesi talebinde bulunuldu.

Wilson, 2004'te hırsızlık ve cinayetten suçlu bulunarak idam cezasına çarptırılmıştı.

OCAK AYINDA İLK KEZ UYGULANMIŞTI

Alabama'da, 1988'deki bir cinayette "kiralık katil" olduğu suçlamasıyla idama mahkum edilen 58 yaşındaki Kenneth Smith'e, 26 Ocak'ta bir maskeyle solunumu durana kadar nitrojen verilmişti. Bu idam yöntemi, ülkede ilk kez uygulanmıştı.

Alabama Başsavcısı Steve Marshall, infazın "ders kitabı" niteliğinde olduğunu savunarak, eyaletin nitrojenle infazları artıracağını açıklamıştı.

Etiketler abd infaz nitrojen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İkinci el otomobilde ''yarı fiyatına'' fırsatı başladı İkinci el otomobilde ''yarı fiyatına'' fırsatı başladı Marmara Denizi'nde batan gemiden ilk görüntü geldi Marmara Denizi'nde batan gemiden ilk görüntü geldi İstanbul'da genç sevgililerin tartışması korkunç bitti: 2 ölü İstanbul'da genç sevgililerin tartışması korkunç bitti: 2 ölü Skandal! Kız öğrencilerin bekaret durumları sızdırıldı Skandal! Kız öğrencilerin bekaret durumları sızdırıldı Oy kullanacaklar dikkat! YSK'dan seçmen kaydı sorgulama uyarısı Oy kullanacaklar dikkat! YSK'dan seçmen kaydı sorgulama uyarısı Erdoğan emeklilerin zamlı bayram ikramiyesini açıkladı Erdoğan emeklilerin zamlı bayram ikramiyesini açıkladı Cübbeli Ahmet'in yeni hedefi Acun Ilıcalı oldu Cübbeli Ahmet'in yeni hedefi Acun Ilıcalı oldu TÜİK açıkladı; konut satışları dibi gördü TÜİK açıkladı; konut satışları dibi gördü ORC'nin Hatay anketinde bomba sonuçlar ORC'nin Hatay anketinde bomba sonuçlar Masaj salonlarına fuhuş baskını: 37 gözaltı Masaj salonlarına fuhuş baskını: 37 gözaltı