ABD’de imam cinayeti! Katilin başına para ödülü konuldu

ABD’nin New Jersey eyaletinde imam Hassan Sharif, silahlı saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybetti.

ABD’nin Newark kentinde bulunan Muhammed Mescidi'nin imamı Hassan Sharif, sabahın erken saatlerinde mescit önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan imam Sharif, öğleden sonra hayatını kaybetti.

Olayın ardından saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Sharif’in 2006 yılından beri ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi’nde çalıştığı öğrenildi. İdare, cinayetin ardından “Vefatını öğrendiğimiz için derin üzüntü duyuyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve iş arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.

New Jersey Başsavcısı Başsavcısı Matthew Platkin yaptığı açıklamada, "Müslüman topluma karşı önyargı olaylarının arttığı bir dönemde, bu eylemin eyaletimizdeki korkuları ve endişeleri artıracağını biliyoruz ancak soruşturma devam ediyor. Şu anda cinayetin önyargı sebebiyle işlendiğine dair herhangi bir bilgimiz yok” dedi.

KATİLİN BULANMASI İÇİN 25 BİN DOLAR ÖDÜL

New Jersey eyaletini Newark kentinde dün erken saatlerde Masjid Muhammad-Newark Cami’nin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden İmam Hasan Şerif’in katilinin bulunması için 25 bin dolar para ödülü konuldu. New Jersey Başsavcısı Matthew Platkin, düzenlenen basın toplantısında “Şu ana kadar toplanan deliller, saldırının önyargıyla motive edilmiş bir eylem ya da bir terör eylemi olduğunu göstermiyor. Küresel olarak ve eyaletimiz genelinde yaşayan pek çok topluma, özellikle de Müslüman toplumuna yönelik önyargıların artmasıyla, New Jersey’de cinayet haberinin ardından şu anda korku ve endişe hisseden pek çok kişi olduğunu biliyorum. Adaletin yerini bulması için birçok ortağımız ve polisimiz ile çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Basın toplantısında konuşan Şerif Armando Fontoura, silahlı saldırıyla ilgili bilgi paylaşan herkese 25 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

“NEW JERSEY'DEKİ MÜSLÜMAN KOMŞULARIMIZ ÇOK ŞEY YAŞADI”

İmam Hasan Şerif'in saldırı sonrasında hayatını kaybettiği açıklaması sonrasında New Jersey Senatörü Cory Booker ise başsağlığı mesajında, “İmam Hasan Şerif'in vurularak öldürülmesi beni çok üzdü. Newark ve bölge polisi soruşturma yürütürken güncellemeleri yakından takip ediyorum ve adaletin hızla yerini bulacağını umuyorum. Kalbim Mescid-i Muhammed'in üyeleriyle ve Müslüman cemaatiyle birlikte” ifadelerine yer verdi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams ise “New York'un her yerinde bir inanç liderine yönelik saldırı hissedilmeye devam ediyor. Bu saldırının nedeni hâlâ şüpheli olsa da, bir şey net: New Jersey'deki Müslüman komşularımız çok şey yaşadı ve bu gece onlara katılarak İmam Hasan Şerif için dua edeceğiz” dedi.

AA/DHA