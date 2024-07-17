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ABD'de kritik anket: Trump kilit eyaletlerde önde

ABD'de kritik anket: Trump kilit eyaletlerde önde
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ABD Başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken son yapılan ankete göre Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, seçim sonuçlarını belirleyecek eyaletlerde Demokrat Parti’nin adayı Başkan Joe Biden’ın önüne geçti.

ABD’deki başkanlık veya ara seçimlerin kaderini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve ‘salıncak eyalet’ olarak nitelendirilen eyaletler belirliyor.

 The Times/SAY 24 tarafından düzenlenen anket, 5 Kasım 2024’teki başkanlık seçiminde yine kilit rol oynayacak bu eyaletlerin oy oranını ortaya koydu.

Anket, yedi eyaletin her birinde, 4-12 Temmuz tarihlerinde yaklaşık bin katılımcıyla düzenlendi.

AA’nın aktardığına göre salıncak eyaletler Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin’da Trump, Biden’ı geride bıraktı.

Trump, 7 puanla Biden’a en büyük farklı Arizona’da atarken, Wisconsin’de 5, North Carolina, Georgia ve Nevada’da 4’er, Pensilvanya’da 3 ve Michigan’da da 2 puan önde çıktı.

Uzmanlar, suikast girişiminde kulağından yaralanan Trump’ın oylarını daha da artıracağı görüşünde.

Trump’a bir suikast girişimi dahaTrump’a bir suikast girişimi dahaDünya

 

AA

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