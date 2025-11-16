ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü
ABD’nin New Jersey eyaletinin Newark kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin New Jersey eyaletinin Newark kentindeki silahlı saldırıda 1'i çocuk, 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Polis saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
DHA
