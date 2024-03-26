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ABD'den Refah'a yönelik harekat planıyla ilgili açıklama

ABD'den Refah'a yönelik harekat planıyla ilgili açıklama
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine yönelik planladığı askeri harekata değinerek, “Bu tür bir operasyonun İsrail'in ulusal güvenliğine zarar vereceğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 172 gündür devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine yönelik planladığı askeri harekata değinerek, harekatın Refah üzerinden Gazze Şeridi’ne giren insani yardım akışına zarar vereceğini aktardı.

Miller, "Bu tür bir operasyonun İsrail'in ulusal güvenliğine zarar vereceğine inanıyoruz. İsrail'i dünyada daha da yalnız bırakacaktır. İsrail'i uzun zamandır ortakları olan ülkelerden ayıracaktır. Bu tür bir operasyonun İsrail'in çıkarına olmadığını açıkça ifade ediyoruz” dedi.

Etiketler harekat plan refah
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