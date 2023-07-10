  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'den Türkiye'ye ''AB'' desteği

ABD'den Türkiye'ye ''AB'' desteği

ABD'den Türkiye'ye ''AB'' desteği
Güncelleme:

Beyaz Saray, Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu desteklediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği için "Önce Türkiye'ye AB kapıları açılsın" açıklamasını yaptı.
ABD'den Erdoğan'ın bu sözlerine destek geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu destekliyoruz'' denildi.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelerine yer vermişti;

'50 yılı aşkın zamandır Avrupa Birliği kapısında bekletilen bir Türkiye var. Ve şu anda NATO üyesi ülkelerin hemen hemen tamamı AB üyesidir. Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Ama aynı zamanda Vilnius'da da sesleneceğim. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım.'

Litvanya’nın başkenti Vilnius şehrinde 11-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne saatler kala kameralar karşına geçen NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg "Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum. İsveç'i NATO'ya sokmak için çok çalışıyoruz. İsveç'in üyeliği konusunda Vilnius zirvesinde olumlu bir karara varmak hala mümkün." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan İsveç şartını açıkladı: ''Türkiye'ye AB kapısını açın!''Erdoğan İsveç şartını açıkladı: ''Türkiye'ye AB kapısını açın!''Politika
Erdoğan'ın AB restine NATO'dan ilk yanıtErdoğan'ın AB restine NATO'dan ilk yanıtDünya

 

Etiketler abd türkiye avrupa birliği
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hande Erçel sonsuzluk havuzunda ''gövde'' gösterisi yaptı!
Hollanda'da bir ilk! Güzellik kraliçesi bir trans kadın oldu
Türkiye'de 2. nükleer santralin yapılacağı il açıklandı
Yerli, milli ve çifte zamlı! TOGG'a bir zam daha geldi
Dolar, Euro ve altın yeniden zirvede
Aleyna Tilki'nin ardından Merve Boluğur da otelin su parkını birbirine kattı
Emekli maaşında en çok merak edilen 4 soru yanıt buldu
Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırı
Yurtdışı cep telefonuna son gün kayıt yapanlara kötü haber
Bahçeli'nin 100 il, 1000 ilçe teklifine Suriyeli reddi: Şehri kaybederiz!