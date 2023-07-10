Erdoğan İsveç şartını açıkladı: ''Türkiye'ye AB kapısını açın!''

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO üyesi ülkelere seslenerek İsveç'in NATO'ya alınması için Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine gönderme yaptı ve "Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, "Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını hep desteklemiş bir ülke olduğunu dile getirdi ve "Zirvede, Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım." dedi.

Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle ilgili olarak "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu kritik zamanda NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacak, önemli kararlara imza atacağız.

İttifakın caydırıcılık ve savunma yapılanmasını tahkim etmek, Ukrayna başta olmak üzere ortakları desteklemek üzere Madrid'de aldığımız kararları gözden geçireceğiz.

Savaşın en kısa sürede sona erdirilmesinin, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini kolaylaştıracağına inanıyoruz.

İşi yokuşa sürme çabalarına rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışmasıyla hareket ettik. Vilnius'ta NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz.

"TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAYAN ÜLKELERE ÇAĞRIDA BULUNACAĞIM"

Bazı müttefiklerimizin haksız yere ülkemize uyguladıkları kısıtlamalar bizi sınırlandırıyor. 2018 savunma harcalarında neredeyse yüzde 2 seviyesini gören ülkemize bu alanda şu an yüzde 1,30'lara geriledi. Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülkelere bu yanlış süratten dönmeleri çağrısında bulunacağım.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları konusunda 3'lü mutabakatla bir yol haritası hazırlandı. İsveç konusunda süreç devam ediyor. İlgili kurumlarımız İsveçli muhataplarıyla temaslarını şeffaf ve iyi niyetli yaklaşımla sürdürüyor. Ben de bu akşam Sayın Genel Sekreter ve İsveç Başbakanı ile 3'lü bir toplantı gerçekleştireceğim.

"ALTINA İMZA ATILAN TÜM SÖZLERİN YERİNE GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Türkiye olarak terör örgütleriyle ve uzantılarıyla ayrım gözetilmeden mücadele edilmesi gerektiğini söylemekten dilimizde tüy bitti. Bize verilen ve altına imza atılan tüm sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Bu konularda kararlılığımız daim.

Şu an 50 yılı aşkın zamandır AB kapısında bekletilen bir Türkiye var. Şu anda NATO üyesi ülkelerin hemen hemen tamamı AB üyesi. Türkiye'yi AB kapısında 50 yılı aşkı zamandır bekleten bu ülkelere sesleniyorum ama Vilnius'ta da sesleneceğim. Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Bu konuda dün akşam Sayın Biden'a da bu ifadeleri kullandım.

Milletimin bizden beklentisi var. Milletimizin beklentisini de daha kaldıramayız. 50 yılı aştı. Biz Türkiye'yiz, bir çat kapı ülkesi değiliz.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI UZATILACAK MI?

Sayın Putin'in önümüzdeki ay ziyaretini bekliyoruz. Sayın Putin'in Türkiye ziyareti gerçekleşirse, yüzde 100 görüşeceğiz tabii, bu konuyu ele alacağız. Ukrayna bu konuda "Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diyor. Sayın Putin ile yapacağımız görüşmede de sayın Putin'den farklı bir şey beklemiyorum. İnanıyorum ki o da bugüne kadar nasıl bir duruş sergilediyse bundan sonra da aynı duruşu sergileyecektir.