Erdoğan'ın AB restine NATO'dan ilk yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliği için "Önce Türkiye'ye AB kapıları açılsın" şartına NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den destek geldi.

Dünya yarın Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ne kilitlenirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Litvanya yolculuğu öncesi İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda "Şu an 50 yılı aşkın zamandır AB kapısında bekletilen bir Türkiye var. Şu anda NATO üyesi ülkelerin hemen hemen tamamı AB üyesi. Türkiye'yi AB kapısında 50 yılı aşkı zamandır bekleten bu ülkelere sesleniyorum ama Vilnius'ta da sesleneceğim. Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Bu konuda dün akşam Sayın Biden'a da bu ifadeleri kullandım. Milletimin bizden beklentisi var. Milletimizin beklentisini de daha kaldıramayız. 50 yılı aştı. Biz Türkiye'yiz, bir çat kapı ülkesi değiliz." demişti.

Erdoğan'ın bu çıkışına NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den yanıt geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Türkiye'nin AB üyelik isteğini destekliyorum" açıklamasında bulundu.

Stoltenberg ayrıca İsveç'in NATO'ya giriş süreciyle ilgili de konuştu.

Stoltenberg, "İsveç'i NATO'ya sokmak için çok çalışıyoruz. İsveç'in üyeliği konusunda Vilnius zirvesinde olumlu bir karara varmak hala mümkün" şeklinde konuştu.