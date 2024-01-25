  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'den yeni idam yöntemi: Nitrojen gazı

ABD'den yeni idam yöntemi: Nitrojen gazı

ABD'den yeni idam yöntemi: Nitrojen gazı
Güncelleme:

ABD'de ilk kez nitrojen gazı kullanılarak bir mahkumun idam edilmesi planlanıyor. Uzmanlar ise prosedürü ''insanlık dışı'' olarak nitelendirdi.

1988'de bir vaizin eşini öldürmesi için kiralık katil olarak tuttuğu Kenneth Eugene Smith'in bugün nitrojen gazı ile infazının gerçekleşmesi bekleniyor

Daha önce 2022'de eyaletin kendisini zehirli iğne ile öldürme girişiminden sağ kurtulan Smith'in nitrojen gazı ile 30 saat içinde infaz edilmesi planlanıyor.

Başarılı olması halinde Smith, ABD'de bu yöntemle idam edilen ilk kişi olacak.

"İNSANLIK DIŞI UYGULAMA"

Smith'in yüzüne soluduğu havayı saf nitrojenle değiştirmek için maske takılacak. Bu durum onu hayatta kalmak için gereken oksijenden mahrum bırakacak.

Yeni ve denenmemiş olan bu infaz yöntemi tartışmaları da beraberinde getirdi. Ölüm cezası uzmanları prosedürü "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler, nitrojen gazıyla infaz konusunda ciddi endişeleri olduğunu açıkladı. Mahkumun test edilmemiş yöntemle öldürülmesinin işkence anlamına geleceği belirtildi.

Smith'in avukatları son olarak ABD Yüksek Mahkemesi'nden Alabama Eyaleti'nin onu ikinci kez idam etmeyi deneyip deneyemeyeceğini incelemesini istedi

Bu yöntemin Smith'i uzun süreli ve anayasaya aykırı derecede acı verici bir infazla karşı karşıya bırakabileceği belirtildi.

Etiketler abd nitrojen gazı idam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir bu eksikti: Yeni derdimizin adı: Cumartesi gecesi felci! Bir bu eksikti: Yeni derdimizin adı: Cumartesi gecesi felci! Beş parasız kalan Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu: ''Yalvarırım bitsin'' Beş parasız kalan Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu: ''Yalvarırım bitsin'' Ankara'da ilçe ilçe seçim anketi sonuçları açıklandı Ankara'da ilçe ilçe seçim anketi sonuçları açıklandı Derya Uluğ ilginç kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü Derya Uluğ ilginç kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü TSK'ya ait uçak acil iniş yaptı! Korku dolu anlar kamerada TSK'ya ait uçak acil iniş yaptı! Korku dolu anlar kamerada Emekliye zam TBMM’de onaylandı Emekliye zam TBMM’de onaylandı Seçim öncesi bir ek zam daha mı ? Ünlü ekonomist açıkladı Seçim öncesi bir ek zam daha mı ? Ünlü ekonomist açıkladı Selin Şekerci'den öpüşme sahnesi itirafı: ''Kamyoncu gibi giriyorum partnerime'' Selin Şekerci'den öpüşme sahnesi itirafı: ''Kamyoncu gibi giriyorum partnerime'' Konut alım satımı için yeni düzenleme Konut alım satımı için yeni düzenleme İşte faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum İşte faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum