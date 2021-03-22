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  3. AB'den Uygur Türkleri'ne zulmeden Çin'e yaptırım!

AB'den Uygur Türkleri'ne zulmeden Çin'e yaptırım!

Avrupa Birliği (AB), Sincan bölgesinde yaşanan insan hakları ihlalleri nedeniyle eski Sincan parti yetkilisi Zhu Hailun'a yaptırım uygulama kararı aldı.

AB bakanları, Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı politika nedeniyle yaptırım uygulama yoluna gitti.

Reuters'ın son dakika gelişmesi olarak geçtiği habere göre, 4 Çinli yetkiliye yaptırım kararı alındı.

Yaptırım kapsamında bu kişilerin AB'ye seyahat etmesi engellenirken, AB'deki mal varlıkları da donduruluyor.

Böylece AB otuz yıldan aradan sonra Çin'e ilk defa Çin'e karşı insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım kararı almış oldu. 

AB en son 1989 yılında Tiananmen Meydanı'ndaki protestoların şiddet ile bastırılması sonucu bu yolu izlemişti.

O dönem iki Çin vatandaşı ile bir firma yaptırım listesine alınmıştı.

Etiketler avrupa birliği uygur türkü yaptırım çin
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