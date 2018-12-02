Yalova'da bir deprem daha ! Gece yarısı sallandı
Yalova'da bir deprem daha ! Gece yarısı sallandı
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
1 Aralık Sayısal Loto çekilişi yapıldı; işte kazandıran numaralar
1 Aralık Sayısal Loto çekilişi yapıldı; işte kazandıran numaralar
Kılıçdaroğlu'ndan ortak aday açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan ortak aday açıklaması
Dünyanın gözü orada... Kritik görüşme sonrası ilk açıklama
Dünyanın gözü orada... Kritik görüşme sonrası ilk açıklama
Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme
Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme
AK Parti'den dikkat çeken uyarı: ''Ses kayıtları ulaştı...''
AK Parti'den dikkat çeken uyarı: ''Ses kayıtları ulaştı...''
Ücretli poşetten sonra sıra onlarda !
Ücretli poşetten sonra sıra onlarda !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 02 Aralık 2018 09:24

ABD'li filo komutanı ölü bulundu

ABD’nin Bahreyn merkezli 5. Filo Komutanı Koramiral Scott Stearney'nin, Bahreyn’deki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

ABD'li filo komutanı ölü bulundu
A+ A-

Konuyla ilgili olarak ABD Donanmasının Twitter hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Donanması Deniz Harekat Komutanı Amiral John Richardson, ABD'nin Orta Doğu'daki deniz gücünden sorumlu olan Koramiral Stearney'nin Bahreyn'deki evinde ölü bulunduğunu ifade etti.

Richardson, Amerikalı komutanın ölüm nedenine ilişkin bir yorum yapmadı.

Şu aşamada cinayet ihtimalinin söz konusu olmadığını kaydeden Richardson soruşturmanın Bahreynli yetkili makamların da desteğiyle devam ettiğini bildirdi.

AA

filo , komutan , abd
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM