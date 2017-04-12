ABD'li ve Rus Bakan'ın görüşmesinde gergin anlar

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ve Rus mevkidaşı Lavrov Moskova'da buluştu. Toplantının basına açık kısmında Lavrov, "ABD'nin Rusya'yı vurmasının kanun ihlali olduğunu söylerken 'Beyaz Saray'ın gerçek niyetini bilmek istiyoruz' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Rusya'ya yaptığı ziyaret kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi.

Lavrov, Tillerson'la görüşmesinin basına açık olan kısmında, ABD'nin 7 Nisan'da Suriye'yi vurmasını 'kanun ihlali' olarak tanımladı. Lavrov, böyle bir saldırıya bir daha izin verilmemesinin önemli olduğunu söyledi.

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LAVROV: 'BEYAZ SARAY'IN GERÇEK NİYETİNİ BİLMEK İSTİYORUZ'

Lavrov ayrıca, terörizme karşı geniş bir koalisyon kurulmasını konusunu Tillerson'la açık ve dürüst bir biçimde tartışmak istediğini belirtti.

ABD'yle taraflardan her birinin eşit olacağı biçimde yapıcı bir diyalog kurmak istediklerini defalarca söylediklerini kaydeden Lavrov, terörizme karşı kolektif adımlar atılmasından yana olduklarını ifade etti.

Lavrov, Tillerson'la yapacağı görüşmede Beyaz Saray'ın gerçek niyetlerinin ne olduğunu öğrenmek istediğinin de altını çizdi.

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TİLLERSON: AÇIK VE İÇTEN BİR GÖRÜŞME YAPMAYI UMUYORUM

Tillerson ise Lavrov'la gerçekleştireceği görüşmeyi, Rusya ve ABD arasındaki 'keskin' farklılıklar olmasının sebeplerini anlamak ve bu farklılıkları gidermenin bir yolunu bulmak için kullanmak istediğini söyledi.

Lavrov'la ikili ilişkilerin nereye gideceğini belirlemek için 'açık ve içten' bir görüşme yapmayı umduğunu da kaydeden Tillerson, Washington'ın Moskova ile arasındaki iletişim hatlarının her zaman açık kalması gerektiğini belirtti.

LAVROV, ABD'Lİ GAZETECİYİ AZARLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşme öncesinde soru sormaya çalışan Amerikalı gazetecileri azarladı.

Bir muhabir, yüksek sesle "Gerçekten Suriye hükümetini destekliyor musunuz? Beyaz Saray'ın dün yaptığı açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz?" diye sordu.

Lavrov bunun üzerine, "Sizi kim yetiştirdi? Size bu tarzı kim öğretti?" dedi.

Daha sonra Rus bakan konuşmasını yaptıktan sonra sözü Tillerson'a verdi ve Amerikalı gazeteciye "Evet şimdi bağırabilirsiniz." ifadesini kullandı.