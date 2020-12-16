SON DAKİKA
TÜRKİYE'NİN DEDİĞİ OLDU! YOUTUBE'DAN FLAŞ KARAR
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 16 Aralık 2020 15:53

ABD'ye ceset torbası yetişmiyor! Koronavirüste korkunç tablo

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1627 artarak 308 bin 91'e yükseldi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, 5 bin ek ceset torbası satın aldıklarını duyurdu.

ABD'ye ceset torbası yetişmiyor! Koronavirüste korkunç tablo
A+ A-

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1627 artarak 308 bin 91'e yükseldi. Ülkede hızla artan ölüm oranları yetkilileri harekete geçirdi. 

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom yaptığı koronavirüs bilgilendirmesi ürkütücü tabloyu gözler önüne serdi. Newson, açıklamasında, 5 bin ek ceset torbasının satın alındığını ve birçok mobil morgun da beklemede olduğunu duyurdu.

"5 BİN CESET TOBASI ALINDI, MOBİL MORGLAR BEKLEMEDE"

“Henüz bitiş çizgisinde değiliz” diyen Newsom, yeni satın alınmış 5 bin ceset torbasının San Diego, Los Angeles ve Inyo bölgelerine dağıtıldığını ve bölgelerde ve hastanelerde hazır bekleyen 60 soğutmalı depolama ünitesinin olduğunu ifade etti.

Vali ayrıca, eyalette, adli tıp görevlilerinin ve morgların müdahalesini koordine etmek için ‘karşılıklı yardım ve toplu ölüm programının’ da harekete geçirildiğini bildirdi.

DHA

abd , ceset torbası , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM