Açık açık marka verdi: Rusya savaşının sponsoru olmayı bırakın

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya askeri talimatı üzerinden neredeyse bir ay geçti. Dünyanın heyecanla beklediği barış haberi henüz gelmedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy diğer ülkelerle diplomasisini sürdürmeye devam ediyor. En son Fransa Parlamentosuna seslenen Zelenskiy Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'i Rusya'nın sponsoru olmakla suçlayıp finansal desteklerini geri çekmelerini istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini belirtti. Zelenskiy, video konferans yoluyla Fransa Parlamentosuna hitabında, "Ukrayna'da neler yaşandığını ve kimin suçlu olduğunu bildiğinize eminim." dedi.

MACRON'A ÖVGÜ

Rusya'nın, Ukrayna'nın Mariopol kentine düzenlediği saldırıları Verdun Savaşı'na benzeten Zelenskiy, Rus ordusunun üniversitelere, hastanelere ve her türlü yapıya saldırı düzenlediğini söyledi.

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Fransa'dan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne daha fazla destek olmasını ve savaşın sona erdirmesini beklediklerini belirtti.

MARKALARI AÇIK AÇIK VERDİ

Fransız şirketlerin, Rusya'yı terk etmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy'nin talebi üzerine milletvekilleri ve senatörler savaşta hayatını kaybeden Ukraynalılar için bir dakika saygı duruşunda bulundu.