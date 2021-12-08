Akıllara durgunluk veren olay: Küçük kızını çırılçıplak soyup tekmelerken videoya çekti

Tataristan'da Almetyevsk'ten sarhoş bir anne, 1 buçuk yaşındaki çocuğuna yaşattığı vahşeti videoya çekti.

Gaziantep'te üç aylık Cihan bebeği döven cani babanın görüntüleri tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Aldığı darbelerin etkisiyle yoğun bakıma alınan bebek beyin travmaları geçirmişti.

Başka bir vahşet de Tataristan'da yaşandı

Türkiye bu olayın şokunu yaşarken Tataristan'da dda benzer bir durum yaşandığı ortaya çıktı. Almetyevsk'ten sarhoş bir anne, 1 buçuk yaşındaki çocuğuna yaşattığı vahşeti videoya çekti.

Yayınlanan videoda bir kadının bebeği iterek yere düşürdüğü ve ağlattığı görülüyor. Çocuk kalkar kalkmaz annesi onu fayansların üzerine fırlattı ardından onu yerde taşımaya ve tekmelemeye başladı.

Başka bir videoda ise bir cani anne çocuğunu balkona kilitlediği, ağladığı için tekmelediği ortlaya çıktı. Çocuğa karşı bu tutuma rağmen, kızın sosyal ağlarda herkese çocuğunu nasıl sevdiğini gösterdiği ise pes dedirtti. Cani anne TikTok'unda ise çocuğuna sevgi dolu yaklaştığı "Aşkım ziyarete geldi" yazısıyla bir video yayınlandı.



Alınan bilgilere göre kadın, çocuğun aldatan babasından intikam almak için çocuğu dövdü. Emniyet güçleri anneyi bularak çocuğu elinden aldı.

Müfettişler, bir annenin küçük kızını dövdüğü bir videonun ardından ceza davası açtı.

Bölge İçişleri Bakanlığı, 48 yaşındaki Kazan sakininin korumaları çağırdığını açıkladı. Onlara gelininin çocuğunu taciz ettiğini söyledi. Aynı gün gözaltına alındı.

Acımasız anne çocuğunu dövdüğü anların videosunu çekerek babaya gönderdi. Kızının dövülmesini görüntüleyen anne daha önce de çocuğu balkondan atmakla tehdit etmişti. Yaralı kızın büyükannesi bunu anlattı.