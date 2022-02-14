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Almanya'da trenler çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Almanya'da trenler çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Almanya iki tren çarpıştı. Münih kenti yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 40 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Almanya'nın Münih kenti yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, bazıları ağır olmak üzere 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

DEMİR YOLU TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ OLARAK KAPATILDI

Münih polisinin yaptığı açıklamaya göre, kentin güney bölgesinde, Ebenhausen-Schaeftlarn tren istasyonunda meydana gelen kaza sonrası demir yolu trafiği çift yönlü durduruldu.

Çok sayıda acil servis çalışanının arama ve kurtarma yaptığı bölgede, yaralılardan durumu ağır olanların çevre hastanelere nakledildiği belirtildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, Bavyera Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kerstin Schreyer'in olay yerine hareket ettiği bilgisi paylaşıldı. (AA)

Etiketler almanya ölü yaralı
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