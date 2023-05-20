Almanya’da Türk seyahat acentesi kundaklandı

Almanya'nın Stuttgart kentinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Mauserstrasse caddesinde faaliyet gösteren Türk vatandaşlara ait seyahat acentesi kundaklandı.

Almanya’da Türklere yönelik ırkçı bir saldırı düzenlendi. Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan Feuerbach bölgesinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Mauserstrasse caddesinde faaliyet gösteren Türk vatandaşlara ait seyahat acentesi kundaklandı.

Sabah saatlerinde ellerinde yanıcı madde içeriği bulunan bidonlarla seyahat acentesinin kapısını kıran 2 kişi, yanıcı maddeleri içeri dökerek etrafı ateşe verdi. Olay esnasında çevrede bulunan 3 kişi çıkan yangına müdahale etti.

Stuttgart polisi tarafından yapılan açıklamada güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kundakçıların 18 yaşlarında 1.60 boylarında iki kişi olduğu belirtilirken, kundakçıların yakalanması için çalışmalara başlandığı ifade edildi.

Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak, kundaklanan seyahat acentesini ziyaret ederek acente sahibi Rahmi Adıbeş’e geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Olayda yaklaşık 10 bin euro maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

İHA