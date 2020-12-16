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  3. 16 Aralık 2020 10:05

Almanya'nın bulduğunu açıkladığı koronavirüs ilacına Türk damgası

Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci’nin ardından bir Türk daha koronavirüse çare oldu. Koronavirüs ilacını bulduğunu duyuran Alman şirket Formycon, Prof. Dr. İbrahim Benter’in keşfettiği yöntemi kullandı.

Almanya'nın bulduğunu açıkladığı koronavirüs ilacına Türk damgası
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Koronavirüs aşısıyla ilgili Almanya'da yaşayan Prof. Dr. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin yaptığı keşif tüm dünyada ses getirmişti.

Tüm dünyanın takdirini kazanan çalışmaların ardından bir güzel haber de koronavirüs ilacıyla ilgili geldi. Almanya, koronavirüs ilacını bulduğunu duyurdu.

Yapılan açıklama heyecan yaratırken çalışmalara yine bir Türk damga vurdu.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Almanlar, Prof. Dr. İbrahim Benter'in keşfettiği yöntemi kullanarak koronavirüsün ilacını geliştirdi. Alman şirketin açıklamasına göre, yeni ilaç sadece COVID-19 değil, ACE2 proteinine bağlanarak vücuda giren korona türü tüm virüslere kapıyı kapatıyor. İlacın gerekli testler ve onay süreçlerinden geçtikten sonra 2022 yılında piyasaya çıkması hedefleniyor.

Koronavirüs aşısından sonra ilacı da bulundu!Koronavirüs aşısından sonra ilacı da bulundu!

 


 

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