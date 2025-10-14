Altın madeninde facia: Çok sayıda ölü var
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Venezuela'da şiddetli yağışların etkisiyle altın madeninin çökmesi sonucu 14 işçi yaşamını yitirdi.
Venezuela'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle El Callao'da altın madeni çöktü.
Göçükte mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışmaların başlatıldığını belirten yetkililer, 14 madencinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol