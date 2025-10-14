  1. Anasayfa
Altın madeninde facia: Çok sayıda ölü var

Venezuela'da şiddetli yağışların etkisiyle altın madeninin çökmesi sonucu 14 işçi yaşamını yitirdi.

Venezuela'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle El Callao'da altın madeni çöktü.

Göçükte mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışmaların başlatıldığını belirten yetkililer, 14 madencinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

 

