AP'den dikkat çeken Türkiye raporu

Avrupa Parlamentosu ışişleri Komisyonu, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine dair dikkat çeken bir rapor yayımladı. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin mevcut kördüğümü çözmesine çağrı yapıldı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu, Avrupa Birliği ve Türkiye'yi mevcut kördüğümü çözmeye ve AB-Türkiye ilişkileri için "paralel ve gerçekçi bir çerçeve" bulma çağrısında bulundu.

Dışişleri Komisyonu'ndaki AP üyeleri, Salı günü kabul edilen bir raporda (47 lehte ve 10 çekimser oyla), Türk hükümeti tarafından ciddi bir rota değişikliği yapılmadığı sürece, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin mevcut koşullar altında devam edemeyeceğini belirtti.

Raporda, Türk hükümetinin, Avrupa Birliği'ni ve üye devletleri mevcut çıkmazdan kurtulmaya ve daha yakın bir ortaklığa doğru ilerlemesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca Türkiye'nin demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, AB yasalarına, ilkelerine ve yükümlülüklerine uyması gerektiğine dikkat çekildi.