Eskort sitesi tuzağı ! Binlerce kişi...

Hindistan'da açılan sahte bir internet sitesi ortalığı ayağa kaldırdı. Sahte hayat kadınlarının bilgilerinin yer aldığı siteye saatler içinde 1000'in üzerinde kayıt yapılınca gerçek ortaya çıktı.

Hindistan’da evli olmayan çiftlere otel rezervasyonu hizmeti sağlayan StayUncle internet sitesi, ilginç bir çalışmaya imza attı.

Sitede “eskort hizmeti” verilmesini isteyenlerle baş edemeyen yöneticiler, ‘staylaid.com’ adlı sahte bir internet sitesi açtı. Sahte eskort profilleri yaratan site yönetimi, ‘Her zevke ve cebe uygun hizmet’ başlığıyla ilk gün 1000’den fazla üyenin kayıt yaptırdığını gördü. Bir anda sosyal medyada da yayılan sitenin bilgileri, ülkenin gündemine oturdu.

Sitenin sahte olduğunun ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan StayUncle’ın kurucusu Sanchit Sethi, “Bizi her ay oda rezervasyonunun yanı sıra eskort bulmamızı isteyen 3000 kişi arıyor. Bu durumla artık baş edememeye başlayınca, eskortların da içinde olduğu insan ticaretine dikkat çekmek istedik. İnsanların bunun ne kadar büyük bir problem olduğunu görmesi gerekiyordu. Sahte bir internet sitesi sayesinde bunu büyük kitlelere duyurduk” dedi.

Devlet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre 2016’da kayıtlara geçen 8 bin insan ticareti vakası bulunuyor. Bu oran her yıl yüzde 20 artış gösteriyor.