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  4. 13 Aralık 2017 23:09

AB ülkesinden flaş Filistin kararı

Slovenya Dışişleri Bakanı Erjavec, Filistin'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AB ülkesinden flaş Filistin kararı
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Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Erjavec, ülkesinin  Filistin'i tanıma zamanının geldiğini söyledi.

Slovenya'daki koalisyon hükümetini oluşturan siyasi parti liderlerinin  bir araya geldiği toplantının ardından açıklama yapan Erjavec, Filistin'in  tanınması konusuna değinerek, "Şahsen, Slovenya'nın Filistin'i tanıma zamanının  geldiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Erjavec, Slovenya hükümetinin, Filistin'in tanınması konusunda atacağı  adımları belirlemesi gerektiğinin altını çizdi.

Genel başkanlığını Slovenya Başbakanı Miro Cerar'ın yaptığı Çağdaş  Merkez Partisinin (SMC) Meclis Grup Başkanı Simona Kustec Lipicer de Filistin'in  tanınmasını desteklediklerini ancak böyle bir adım için öncelikle gerekli  hazırlıkların yapılması gerektiğini belirtti.

Hükümet binasındaki görüşmede, gelecek hafta yapılması planlanan  hükümet toplantısında bu konunun görüşülmesi için gerekli hazırlıkların Dışişleri  Bakanı Erjavec tarafından yapılmasını da kararlaştırıldı.

Erjavec'in Filistin konusundaki açıklamalarını, Sosyal Demokratlar  (SD) desteklerken, söz konusu parti bu kararın alınmasından önce, Slovenya'nın  yalnız bırakılmaması adına, AB'nin diğer bazı ülkeleri ile birlikte hareket  edilmesini savunuyor.

Dışişleri Bakanı Erjavec, 2015 yılında da ülkesinin Filistin'i  tanıması konusunda girişimde bulunmuştu.

AA

slovenya , avrupa birliği , filistin
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