ABD ve AB'den flaş Rusya hamlesi ! Sınır dışı ediliyorlar

İngiltere ve Rusya arasındaki casus krizinde çok sayıda ülke Rusya'ya peş peşe sert adımlar atacağını duyurdu.

Bugün ABD ve 14 Avrupa Birliği ülkesi Rusya'ya karşı çok sert adımlar attı. ABD Başkanı Donald Trump, 60 Rus vatandaşını 'ajan' olarak niteleyerek bu kişilerin ülkeden sınır dışı edileceğini açıkladı. Trump Seattle'daki Rusya Konsolosluğu'nu kapatma kararı aldı. Öte yandan, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği'ne üye 14 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu.

Rusya ve İngiltere arasında yaşanan casus krizine çok sayıda ülke müdahil oldu. Eski Rus casusu Sergei Skripal'in İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmesiyle başlayan casus krizi tüm Avrupa'ya yayılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 60 Rusya vatandaşını 'casus' olarak niteleyerek sınır dışı ettiğini duyurdu. ABD öte yandan Seattle'daki Rusya Konsolosluğunu kapatma kararı aldı.

60 diplomattan 48'inin Rusya'nın Washington Büyükelçiliği personelinden, geri kalanının New York merkezli Birleşmiş Milletler'de görevli personelinden olduğu söyleniyor.

14 AB ÜLKESİ SINIR DIŞI EDİYOR

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği üyesi 14 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını söyledi.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi yaptığı ilk açıklamada, "ABD, Rusya ile ilişkilerde kalan küçük kısmı yerle bir etti" dedi.

Rusya'ya karşı adım atan ülkelerin sayısı ABD ve Almanya ile sınırlı kalmadı. Bu kararlarının açıklanmasından hemen sonra Polonya, Fransa ve Çekya belirli sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmeye karar verdi. Polonya ve Fransa 4, Çekya ise 3 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı. Çekya Dışişleri Bakanı, ülkedeki 3 Rus diplomatın 1 Nisan tarihine kadar ülkeden çıkmaları gerektiğini açıkladı.