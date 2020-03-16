Binlerce Türk, Almanya'dan Türkiye'ye getiriliyor!

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, NTV canlı yayınına telefonla bağlandı.

Söz konusu programda, Almanya'da yaşayan Türklerin durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

YARIN TÜRKİYE'YE GETİRİLECEKLER

Aydın, Almanya'da geçici olarak iş ziyareti, akraba ziyareti ya da öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşlarının yarın Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

İşte Berlin Büyükelçisi'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

ALMANYA'DA 13 ÖLÜ VAR

''Tabii şimdi öncelikle koronavirüs gündemin en önemli maddesi... Şu an itibari ile Almanya'da 5 bin 813 hasta, 13 de ölü var. Alman hükümeti hastalığın yayılmasını yavaşlatmayı ve tedavi sürecinde sağlık sisteminin kapasitesinin yeterli olmasına öncelik veriyor.

ALMANYA'DAKİ TÜRKLERİN DURUMU

Biliyorsunuz dün bir karar alındı. Buna göre Almanya’da geçici olarak bulunan iş ziyareti, akraba ziyareti ya da öğrenci olarak bulunan vatandaşlarımızın ülkemize geri dönüşleri ile ilgili saat 17:00’ye kadar belgelerini hazırlıyoruz. Yarın da bu vatandaşlarımızı ülkemize hava yolu şirketlerimizle geri getireceğiz.

Dönüş ve tahliyesi gerçekleşecek kişi sayısı birkaç bin kişiyi geçmeyecek.

ERASMUS ÖĞRENCİLERİ DE GETİRİLECEK

Bu vatandaşlarımız, Türkiye'ye döndüklerinde karantinaya alınacaklar. Bu akşam 17:00'ye kadar geri dönmek isteyen öğrencilerin isimlerini kaydettirmeleri halinde dönüşlerini sağlayacağız. Erasmus gibi programların da ertelenmesi söz konusu...''

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Avrupa'dan dönenlerin öğrenci yurtlarında 14 gün karantinada tutulacaklarını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Başkanlığında 15 Mart 2020 tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ulaştırma ve Altyapı Başkanı Mehmet Cahit Turhan’ın katılımlarıyla yapılan toplantıda koronavirüs tedbirleri kapsamında;

Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’ya “geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen” vatandaşlarımızdan 16 Mart Pazartesi günü (bugün) saat 17.00’ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuran vatandaşlarımızın Türkiye’ye dönüşleri 17 Mart Salı günü saat 24.00’e kadar sağlanacaktır.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri doğrultusunda Valiliğimiz koordinasyonunda İstanbul’a gelecek vatandaşlarımız 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacaklardır.

Bu amaçla İstanbul’da misafir edilecek vatandaşlarımız için geçici olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı;

KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu,

KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu

KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu

tahsis edilmiştir.

Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmektedir.

Öğrencilerimize gösterdikleri sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ediyoruz.

Sağlık Bakanlığımızın ifadesiyle “Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar.” Anlayışınız, işbirliği ve sabrınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.''