Ensest çift iki oğlunu öldürdü !

İngiltere'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 6 çocukları olan ensest bir çift iki oğullarını öldürdü, dört çocuklarını da öldürme teşebbüsünde bulundu. Çift ömür boyu hapis cezası aldı.

Aynı anne farklı babadan kardeş olan Sarah Barrass ve Brandon Machin'in arasında 17 yaşlarından itibaren kardeşlikten öte bir ilişki yaşanmaya başladı. İlerleyen yıllarda ensest çiftin 6 çocuğu oldu.

Cani çift en büyük iki oğulları olan 13 ve 14 yaşındaki Tristan ve Blake'i önce zehirledi daha sonra da çocukları boğarak öldürdü.

Olay Mayıs ayında polisin eve baskın yapıp çocukların yataklarında cesetlerini bulmasıyla ortaya çıktı.

Polis eve baskın yaptığı sırada Barrass ve Machin diğer iki çocuğunu da ilaçla uyuşturmuş ve doldurdukları banyo küvetinde boğmaya hazırlanıyordu.

Kan donduran olayın ayrıntıları dün görülen davada gün yüzüne çıktı.

Hayatta kalan çocuklardan biri sosyal hizmetler görevlisine verdiği ifadesinde 'abilerimizin öldürülmesinden sonra sıranın bize geleceğini biliyorduk. Ailedeki en büyükler biz olmuştuk. Annem ve Brandon'ın yaptığı tam olarak bu' ifadelerini kullanırken ensest çiftin 'en az 300 yıl hapis cezası' almasını istediğini söyledi.

ÇOCUKLAR BABALARINI DAYILARI SANIYOR

Mahkemede aktarıldığına göre çocuklar babalarını dayıları zannediyordu. Babalarının 2. Dünya Savaşı'nda öldüğünü zanneden çocuklar anne ve yarı üvey dayılarının arasındaki cinsel münasebetten ve Brandon'ın babaları olduğundan habersizdi.

Ensest çiftin korkunç cinayetleri planlamasına sebep olan ise 13 yaşındaki Tristan'ın kendinden yaşça küçük bir çocuğa cinsel tacizde bulunması oldu.

Olayın mahkemeye taşınmasıyla ailedeki çarpıklığın gün yüzüne çıkacağından korkan cani çift cinayeti soğuk kanlılıkla planladı.

Mayıs ayında cani anne Tristan'ı kemerle boğarken babaları da Blake'i boğdu.

Daha sonra öldüklerinden emin olmak için çocukların kafasına siyah çöp poşeti geçirdiler.

İki çocuğun ölümünden sonra en küçük çocuklarını boğmak için banyoya götürdüler ancak çocuk bir şekilde cani çiftin elinden kurtulmayı başardı.

Polise gidip abilerinin öldüğünü anlatan en küçük çocuk korkunç cinayeti ortaya çıkardı.

Zehirlenen diğer dört çocuk uzun süre yoğun bakımda kaldılar ve ölümden kıl payı kurtuldular.

Mahkemede verdiği ifadede baba fikrin cani kadına ait olduğunu iddia etti.

Kadının "Ölmeleri lazım. Çocuklara sosyal hizmetler tarafından el konulmasındansa onları ve kendimi öldürmeyi tercih ederim. Onlara ben hayat verdim gerekirse hayatlarını ben alırım." dediğini aktardı.

Cani çift mahkeme kararıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.