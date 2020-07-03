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  4. 03 Temmuz 2020 10:37

Fransa Başbakanı istifa etti!

Fransa Başbakanı Edouard Philippe görevinden istifa ettiği açıklandı. Philippe yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edecek.

Fransa Başbakanı istifa etti!
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Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in görevinden istifa ettiği duyuruldu.

Açıklamada Philippe'in yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edeceği bildirildi.

Geçtiğimiz haftalarda Fransa'da yapılan yerel seçimlerde Macron'un partisi büyük hezimet yaşamış ve ardından Macron ekibinde bir değişikliğe gideceğini söylemişti.

 Kabine değişikliğine gidecek olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yeni ekibinde, yerel seçimlerde büyük başarı elde eden Yeşiller'e yakın isimlere yer vermesi bekleniyor.

 

 

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