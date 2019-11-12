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  4. 12 Kasım 2019 22:37

Meclise joker maskesiyle geldi

Ukrayna Sosyalist Partisi Lideri İlya Kiva, parlamentoda bir milletvekilinin yemini sırasında meclise film karakteri olan Joker maskesiyle geldi.

Meclise joker maskesiyle geldi
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Ukrayna Sosyalist Partisi Lideri İlya Kiva, Ukrayna Parlamentosu’nda bir milletvekilinin yemini sırasında parlamentoya ünlü film Batman’daki bir karakter olan Joker maskesiyle geldi.
 
İlginç eleştiri yöntemleriyle tanınan Kiva, bu kez parlamentoda yemin eden bir milletvekilini Joker maskesi giyerek protesto etti.

Milletvekili Sergei Rudik’in yemini sırasında parlamentoya yüzünde kauçuk bir Joker maskesiyle giren Kiva, Rudik’in yeminini ettiği podyuma yaklaştı ve maskeyi buraya yerleştirdi. Rudik de bunun üzerine “Kauçuk maskelerden korkmuyoruz” dedi.

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