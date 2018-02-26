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  4. 26 Şubat 2018 21:22

Nükleer silahlarla ilgili yeni hamle

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, dünyanın nükleer silahlardan arındırılması için yeni bir girişim başlatacağını söyledi.

Nükleer silahlarla ilgili yeni hamle
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın nükleer silahlardan arındırılması için yeni bir girişim başlatacağını belirterek, "Bu girişim, işimizin bir parçası olarak uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek için silahsızlanmanın rolünün yeniden tesis edilmesini amaçlıyor." dedi.

İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Silahsızlanma  Konferansı'nda konuşan Guterres, nükleer silahlar konusunda dünyada büyük ve  haklı kaygılar olduğunu söyledi.

Guterres, "Nükleer silahların tehlikeleri çok açıktır. Bunlar insan  hayatı ve çevre için yıkıcı bir tehlike oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Doğu Asya'da milyonlarca insanın her gün nükleer silahların tehdidi  altında yaşadığını belirten Guterres, ay başında Güney Kore'ye yaptığı ziyarette  halkın sabır ve direncini bizzat takdir etme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Güney ile Kuzey Kore yakınlaşmasına övgü

Son haftalarda Kore Yarımadası'nda olumlu gelişmeleri  gözlemlediklerini aktaran Guterres, Güney Kore'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı  PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları sırasında Kuzey Kore ile yakınlaşma  yaşanmasına övgüde bulundu.

Guterres, "Olimpiyat Oyunları sırasında Güney Kore'nin cesur  girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Guterres, söz konusu yakınlaşmanın yeterli olmadığına işaret ederek,  Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve bölgede sürdürülebilir  bir barış için kalıcı gelişmelere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Yeni bir girişim

Nükleer silahlar konusundaki endişelere cevap olarak ve dünyanın  nükleer silahlardan arındırılması için yeni bir girişim başlatacağı bilgisini  paylaşan Guterres, "Bu girişim, işimizin bir parçası olarak uluslararası barış ve  güvenliği sürdürmek için silahsızlanmanın rolünün yeniden tesis edilmesini  amaçlıyor." diye konuştu.

Guterres, küresel düzeyde, nükleer silahların ortadan kaldırılması  konusunda yeni bir fikir birliği oluşturulması için çaba gösterilmesi  gerektiğinin altını çizerek, konvansiyonel silahların da özellikle kentsel  alanlarda, siviller ve altyapı üzerindeki "artan ve kabul edilemez etkisi"  üzerinde yoğunlaşmasının önemine vurgu yaptı.

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