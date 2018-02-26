Nükleer silahlarla ilgili yeni hamle

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın nükleer silahlardan arındırılması için yeni bir girişim başlatacağını belirterek, "Bu girişim, işimizin bir parçası olarak uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek için silahsızlanmanın rolünün yeniden tesis edilmesini amaçlıyor." dedi.



İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Silahsızlanma Konferansı'nda konuşan Guterres, nükleer silahlar konusunda dünyada büyük ve haklı kaygılar olduğunu söyledi.

Guterres, "Nükleer silahların tehlikeleri çok açıktır. Bunlar insan hayatı ve çevre için yıkıcı bir tehlike oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Doğu Asya'da milyonlarca insanın her gün nükleer silahların tehdidi altında yaşadığını belirten Guterres, ay başında Güney Kore'ye yaptığı ziyarette halkın sabır ve direncini bizzat takdir etme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Güney ile Kuzey Kore yakınlaşmasına övgü

Son haftalarda Kore Yarımadası'nda olumlu gelişmeleri gözlemlediklerini aktaran Guterres, Güney Kore'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları sırasında Kuzey Kore ile yakınlaşma yaşanmasına övgüde bulundu.

Guterres, "Olimpiyat Oyunları sırasında Güney Kore'nin cesur girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Guterres, söz konusu yakınlaşmanın yeterli olmadığına işaret ederek, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve bölgede sürdürülebilir bir barış için kalıcı gelişmelere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Yeni bir girişim

Nükleer silahlar konusundaki endişelere cevap olarak ve dünyanın nükleer silahlardan arındırılması için yeni bir girişim başlatacağı bilgisini paylaşan Guterres, "Bu girişim, işimizin bir parçası olarak uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek için silahsızlanmanın rolünün yeniden tesis edilmesini amaçlıyor." diye konuştu.

Guterres, küresel düzeyde, nükleer silahların ortadan kaldırılması konusunda yeni bir fikir birliği oluşturulması için çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizerek, konvansiyonel silahların da özellikle kentsel alanlarda, siviller ve altyapı üzerindeki "artan ve kabul edilemez etkisi" üzerinde yoğunlaşmasının önemine vurgu yaptı.