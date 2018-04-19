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  4. 19 Nisan 2018 18:15

Örgüt kendini feshediyor

İspanya ve Fransa'nın güneyinde bağımsız bir devlet kurmak için mücadele veren ayrılıkçı Bask Yurdu ve Özgürlük (ETA) örgütü kendini feshedeceğini açıkladı.

Örgüt kendini feshediyor
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İspanya'nın kuzeyi ile Fransa'nın güneyinde bağımsız bir devlet kurmak için mücadele veren ayrılıkçı 'Bask Yurdu ve Özgürlük' (ETA) örgütünün 5 Mayıs'ta kendini feshedeceği açıklandı.

Bask bölgesi yayıncısı ETB örgütün Fransa'nın Bask bölgesindeki Bayona kentinde 5 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikle fesih kararını açıklayacağını yazdı.

NTN24 adlı televizyon kanalının aktardığına göre, ETA ve İspanyol yetkililer arasında arabuluculuk yapan isimler gelecek pazartesi bir basın toplantısı düzenleyerek fesih kararı ile ilgili ayrıntılı açıklama yapacak.
1959'da kurulan ve 50 yılı aşkındır İspanya'nın kuzeyi ile Fransa'nın güneybatısında bağımsız bir Bask devleti kurmak için silahlı mücadele yürüten örgüt 2011'de ateşkes ilan etmişti. Örgüt yaklaşık 1 yıl önce de silahlarını teslim etmişti.

Örgüte yakın Gara gazetesi şubat ayında ETA liderlerinin üyelerinden bu yaz itibarıyla örgütün feshi ile ilgili kararlarını oylamaya sunmasını istediğini duyurmuştu.

800'DEN FAZLA İNSANI ÖLDÜRMEKLE SUÇLANIYOR

ETA, 800'den fazla insanı öldürmekle suçlanıyor. Nisan 2017'de silah bıraktığını duyuran ETA, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Son olarak İspanya Anayasa Mahkemesi 2 ETA üyesi için 535 yıllık hapis cezasını onaylamıştı.

fransa , ispanya , eta , bask yurdu
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