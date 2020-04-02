  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 02 Nisan 2020 14:02

Sığınmacı kampında koronavirüs testi pozitif çıktı!

Yunanistan, bir sığınmacı kampındaki 20 kişide yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıkmasından sonra kampı karantinaya aldı.

Sığınmacı kampında koronavirüs testi pozitif çıktı!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Atina’daki bir hastanede doğum yapan 19 yaşındaki bir sığınmacı kadının corona virüsüne yakalandığı tespit edildikten sonra 63 sığınmacıya daha test yapıldı.

Genç sığınmacı kadın böylece Yunanistan’daki kalabalık mülteci kamplarında bulunan binlerce sığınmacı arasında ‘corona‘ya yakalanan ilk kişi oldu.

Bakanlığın açıklamasına göre, teşhis edilen vakaların hiçbirinde belirti görülmedi. Testlerin ise devam ettiği belirtildi.

Bakanlık, Atina’nın 75 kilometre kuzeydoğusunda bulunan ve içinde 2 bin 500 sığınmacının yaşadığı Ritsona kampının içindeki ve dışındaki tüm dolaşımın kısıtlandığını ve kampın 14 gün boyunca karantinada tutulacağını ifade etti.

Ülkedeki ilk corona virüslü vakayı şubat sonunda açıklayan Yunanistan’da şu ana kadar toplam 1415 vaka tespit edildi ve 50 kişi virüsten dolayı hayatını kaybetti.

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yunanistan , yunan , karantina , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM