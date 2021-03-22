Avrupa'da panik yaratan aşının etkinlik oranı açıkladı

Son günlerde yat etki tartışmalarıyla gündeme gelen ve birçok Avrupa ülkesinde kullanımı bir süre askıya alınan Oxford-AstraZeneca aşısının etkinlik oranı açıklandı.

Reuters'da yer alan son dakika haberine göre ABD, Şili ve Peru'da sürdürülen ve 32 binden fazla gönüllünün katıldığı faz üç çalışmalarının tamamlanmasından sonra AstraZeneca Kovid-19 aşısının etkinlik ve güvenlik oranları açıklandı. Bu sonuçlara göre Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca birlikteliğiyle geliştirilen Kovid-19 aşısının etkin ve güvenli olduğu açıklandı.

Oxford Aşı Grubu Başkanı Andrew Pollard konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Bu sonuçlar harika. Aşının etkinliğinin Oxford öncülüğünde gerçekleştirilen deneylerde alınan sonuçlarla tutarlı çıkması güvenirliğini de kanıtlamış oldu.' ifadesini kullandı.

ABD. Şili ve Peru'daki üçüncü faz çalışmalarından alınan sonuçlara göre Oxford-AstraZeneca aşısının semptomatik Kovid-19'u önlemede etkinliği %79 olurken ağır hastalık, hastaneye yatış ve ölüm risklerinde ise %100 etkin olduğu açıklandı.

Bu sonuçların alındığı çalışmanın 32 bin 449 katılımcıyla yapılan deneylerle alındığı açıklandı.

Klinik deneylerde pıhtı/tromboz gibi yan etkilere rastlanmadığı bildirildi.

Aşının her yaş ve ırkta etkili olduğu ortaya kondu. Üçüncü faz çalışmalarına katılan deneklerin 65 yaş üzeri olanlarında aşının etkinliği %80 olarak görüldü. Katılımcıların yaklaşık %20'sinin 65 yaş üzeri olduğu açıklandı.

Avrupa İlaç Ajansı'ndan sonra (EMA), Dünya Sağlık Örgütü de AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının "güvenli ve faydalarının risklerinden fazla olduğunu" duyurmuştu.

"BU AŞI GÜVENLİ VE ETKİLİDİR"

EMA, dün aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin, kanda pıhtılaşma gibi yan etkilere yol açtığı şüphesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmasının ardından yaptığı bilimsel değerlendirmenin sonucunu açıklamıştı.

EMA Direktörü Emer Cooke, "Bu aşı güvenli ve etkilidir. Aşının insanları Kovid-19 hastalığından korumadaki faydaları olası risklerinden fazladır." ifadesini kullanmıştı.