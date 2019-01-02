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  3. 02 Ocak 2019 16:12

Avrupa'ya geçeceklerdi Bakın nerede yakalandılar

İspanya'nın Afrika'daki toprağı Melila'da koltuk minlerine saklanmış 2 göçmen yakalandı.

Avrupa'ya geçeceklerdi Bakın nerede yakalandılar
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İspanya'nın Afrika'daki toprağı Melilla'da koltuk minderlerinin içinden 2 kaçak göçmen çıktı. Göçmenler polis tarafından gözaltına alındı.

İspanya ile Fas arasındaki sınır kapısı olan Farhana'da koltuk minderlerinin içine gizlenmiş Afrika’dan Avrupa’ya geçmek isteyen 2 kaçak göçmen çıktı. Beyaz bir minibüsün üzerine bağlanmış ve dikilip paketlenmiş koltuk minderleri İspanyol polis teşkilatı Guardia Civil ekipleri tarafından tespit edildi. 2 göçmen polis tarafından gözaltına alındı.

Yetkililer, göçmenlerin daha önce benzer şekilde kaçma girişiminde bulunmadığını, bu yöntemin insan tacirlerinin yeni bir tekniği olabileceğini ifade ediyor.

İHA

afrika , ispanya , yolculuk , minder , avrupa
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