Dries Mertens İstanbul'a veda etti
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Belçikalı oyuncu Dries Mertens, İstanbul’dan ayrıldı.
2024-2025 sezonunu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray’da sözleşmesi sona eren Dries Mertens, ailesiyle birlikte bugün İstanbul’dan ayrılarak sarı-kırmızılı kulübe veda etti.
İstanbul Havalimanı’ndan İtalya’nın Napoli kentine giden 38 yaşındaki tecrübeli oyuncu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunmadı.
DHA
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