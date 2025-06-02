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Dries Mertens İstanbul'a veda etti

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Belçikalı oyuncu Dries Mertens, İstanbul’dan ayrıldı.

2024-2025 sezonunu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray’da sözleşmesi sona eren Dries Mertens, ailesiyle birlikte bugün İstanbul’dan ayrılarak sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

İstanbul Havalimanı’ndan İtalya’nın Napoli kentine giden 38 yaşındaki tecrübeli oyuncu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunmadı.

 

DHA

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Etiketler Galatasaray Galatasaray Dries Mertens istanbul
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