İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi yoğun bakıma kaldırıldı.

İtalya'nın eski başbakanı ve halihazırda iktidarın küçük ortağı konumundaki Forza Italia (FI) partisinin lideri Silvio Berlusconi yoğun bakıma alındı.

86 yaşındaki Berlusconi'nin çektiği bazı ağrılar sebebiyle 27 Mart'ta San Raffaele Hastanesine kontrol amaçlı yattığı belirtilmiş, 30 Mart'ta taburcu olduğu kaydedilmişti.

İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de Covid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti.

SILVIO BERLUSCONI KİMDİR?

29 Eylül 1936'da İtalya'nın Milano şehrinde doğdu. 1994 İtalya genel seçimleri öncesinde kurulan Forza İtalya politik hareketinin başkanlığını yaptı. 1994 yılında kısa bir süre (9 ay) başbakanlık yaptı. 2001'de tekrar görevi devraldı ve kurduğu ikinci Berlusconi hükûmeti, İtalyan cumhuriyeti tarihindeki en uzun süreli hükûmet oldu. 20 Nisan 2005'te, yerel seçimlerdeki başarısızlıklar ve kabine içi anlaşmazlıklar nedeniyle görevden çekileceğini açıkladı ancak 23 Nisan'da eskisinden çok farklı olmayan bir kabine ile tekrar başbakanlığa geçti.

Mayıs 2006'da rakibi Romano Prodi'ye seçimlerde çok az oy farkıyla kaybederek başbakanlığı sona erdi. Ülkede seçimler Romano Prodi liderliğindeki sol ağırlıklı koalisyonun Ocak ayında çökmesi nedeniyle üç yıl erken, 14 Nisan 2008 tarihinde yapıldı. Seçimlere, eski sağcı partisi Forza Italia ile Gianfranco Fini'nin neo-faşist Ulusal İttifakı'nın birleşmesiyle meydana gelen Özgür Halk Partisi'yle katıldı. İtalya'nın kuzeyinde daha fazla özerklik isteyen Umberto Bossi'nin Kuzey Ligi partisi de seçime onlarla birlikte girdi. Oyların yaklaşık yüzde 47'sini alarak üçüncü kez başbakan olmaya hak kazandı.

Cumhuriyet Senatosu tarafından onaylanan ve Temsilciler Meclisi'nden geçen finansal istikrar yasasının yani kemer sıkma paketinin ardından istifa edeceğini daha önce açıklayan Başbakan Silvio Berlusconi, cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de kendisinin ve hükûmetinin istifasını Cumhurbaşkanı Napolitano'ya sundu ve Başbakan Silvio Berlusconi resmen istifa etti.

Berlusconi, 1965'te Carla Dall'Oglio'yla evlendi. Evlilikleri 1985'te sonlanan çiftin iki çocuğu oldu. İkinci evliliğini 1990'da Veronica Lario'yla yaptı. Evlilikleri 2014'te sona eren çiftin üç çocuğu oldu.