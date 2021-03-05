Beyaz Saray'dan Erdoğan - Biden görüşmesi için açıklama
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi için açıklamada bulundu.
Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın neden hala Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmediğine ilişkin soruyu yanıtladı.
Biden'ın hala araması gereken birçok dünya lideri olduğunu vurgulayan Psaki, "Biden, gelecek hafta ve aylarda bu görüşmeleri yapacaktır. Bir noktada Erdoğan ile de görüşeceğinden eminim." dedi.
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