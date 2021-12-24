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Biden Uygur Türkleri için yaptırım kararlarını imzaladı

Biden Uygur Türkleri için yaptırım kararlarını imzaladı

ABD, Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı şiddet karşısında yaptırım kararına imza attı.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Komünist hükümetini eğitim kamplarında binlerce insanı alıkoyduğu için eleştiren açıklamaları içeren geniş bir basın toplantısı ile açıklamak yerine sessizce yaptırım kararlarını başlattı.

Sözcü'den Tayfun Hopalı'nın haberine göre Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası geçen hafta Meclis ve Senato’dan muhalefetsiz geçtikten sonra Biden’in imzalamasıyla yürürlüğe girdi.

İTHALAT YASAKLANIYOR, YAPTIRIMIN ÖNÜ AÇILIYOR

Tasarı Çin’in kuzeybatı Sincan bölgesinden mal ithalatını yasaklıyor. Mevzuat ayrıca Uygurlara karşı insan hakları ihlallerinden sorumlu Çinli yetkililere karşı yaptırımlara da izin veriyor.

Pekin yönetimi, tanıkların ifadeleriyle işkence, tecavüz ve zorla kürtaj gibi vahşetleri anlatan dehşet raporlarla Uygurlara karşı kültürel bir soykırım yapmakla suçlanıyor.

(Kaynak)

Etiketler joe biden biden abd uygur Türkleri çin uygur
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