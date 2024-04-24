Biden yine ''Ermeni soykırımı'' dedi

ABD Başkanı Joe Biden, bu yıl da 24 Nisan açıklamasında ‘Ermeni Soykırımı’ ifadesini kullandı. Taziye mesajı yayınlayan Biden, "Ermeni Soykırımı sırasında hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuyoruz ve asla unutmayacağımızı yineliyoruz" ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Ermeni Soykırımı'nın başlangıcı olarak kabul edilen 24 Nisan 1915 tarihinin 109. yıl dönümünde taziye mesajı yayınladı.

Yaşananlar için bu yıl da 'soykırım' ifadesini kullanan Biden, 4 paragraflık bir açıklama yayımladı.

Biden'ın açıklamasında “Büyük Felaket (Medz Yeghern)” ifadesi de yer alırken 109 yıl önce bu tarihte Ermeni aydınların evlerinden tutuklanarak sürgüne gönderildiğini ifade etti.

Biden'ın açıklaması şöyle:

“Bugün, Meds Yeghern (Büyük Felaket) – Ermeni soykırımı – sırasında hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuyoruz ve asla unutmayacağımıza yönelik taahhüdümüzü yineliyoruz.

Zulüm süreci 24 Nisan 1915’te Osmanlı yetkililerinin İstanbul’daki Ermeni aydınları ve cemaat liderlerini tutuklamasıyla başladı. Bunu takip eden günler, aylar ve yıllarda bir buçuk milyon Ermeni sürgün edildi, katledildi veya ölüme götürüldü.

Bu trajedinin yasını tutarken Ermeni halkının direncini de onurlandırıyoruz. İnsanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden birine katlandıktan sonra, hayatta kalanlar dünyamız için daha iyi bir gelecek kurmaya başladılar. Cesaret ve kararlılıkla hayatlarını yeniden inşa ettiler. Kültürlerini korudular. Bizimki de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ulusların yapısını güçlendirdiler. Ve 109 yıl önce bugün başlayan kitlesel zulümlerin bir daha asla tekrarlanmamasını sağlamak için hikayelerini anlattılar.

Bu bizim kutsal taahhüdümüz olmaya devam ediyor. Bugün -ve her gün- ABD insan haklarını savunmaya ve hoşgörüsüzlüğe karşı ses çıkarmaya devam edecektir. Nefret ve dehşetin karşısına umut ile çıkmaya devam edeceğiz. Ve herkesin onurlu, güvenli ve saygılı bir şekilde yaşayabileceği bir gelecek isteyen herkesin yanında durmaya devam edeceğiz.”

Joe Biden, Kasım 2020'de ABD Başkanı seçilip Ocak 2021'de göreve başladığı tarihten bu yana geçen 4 yıldaki bütün taziye mesajlarında 'Ermeni Soykırımı' ifadesini kullandı. Biden'dan önce pek çok ABD Başkanı 'Büyük Felaket' demeyi tercih ederken Biden'dan önce 1915'te yaşananlar için soykırım diyen son ABD Başkanı 1981'deki açıklamasıyla Ronald Reagan olmuştu.