Biden’dan Erdoğan paylaşımı

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

ABD Başkanı Joe Biden, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla tebrik etti.

Biden paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz.

NATO Müttefikleri olarak ikili meselelerde ve paylaşılan küresel zorluklarda birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum.