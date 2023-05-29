  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Biden’dan Erdoğan paylaşımı

Biden’dan Erdoğan paylaşımı

Biden’dan Erdoğan paylaşımı
Güncelleme:

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

ABD Başkanı Joe Biden, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla tebrik etti.

Biden paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz.

NATO Müttefikleri olarak ikili meselelerde ve paylaşılan küresel zorluklarda birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum.

Etiketler abd joe biden biden Türkiye recep tayyip erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trenle oy kullanmaya gidenler yolda kaldı
Katar Emiri'nden Erdoğan'a tebrik
İşte Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı iller
Erdoğan'ın oy kullandığı sandığın sonuçları belli oldu
Oy kabinine silahla girdi; Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti
Türkiye'nin Örümcek Adam'ı oyunu böyle kullandı
Sandık başında yine aynı şov! Hepsi geçersiz sayıldı
Sandık başında ''toplu oy kullanımı'' kavgası; yaralılar var!
Sinan Oğan: ''Kaybeden terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler''
29 Mayıs haftasında gökyüzü neler söylüyor ? 29 Mayıs haftası burç yorumları...