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Biden'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

Biden'dan Gazze'de ateşkes açıklaması
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ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de olası ateşkes anlaşması için "Hiç olmadığı kadar yakınız." dedi.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlik öncesi basın mensuplarının Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili sorusunu yanıtladı.

Biden, salona girişinde, Orta Doğu'daki ateşkes çabalarını yakından takip ettiğini ve bu sebeple toplantıya geç kaldığını söyledi.

Doha'daki ateşkes müzakerelerinin gelecek hafta devam edecek olmasıyla ilgili ümitli olduğunu ima eden Biden, "(Gazze'de ateşkese) Hiç olmadığı kadar yakınız. 3 gün öncesine göre çok çok yakınız. Uğursuzluk getirmek istemem, şu an henüz orada değiliz ama yakınız." değerlendirmesini yaptı.

ABD, Mısır ve Katar, Doha'daki ateşkes müzakereleriyle ilgili ortak bir açıklama yapmış ve görüşmelerin gelecek hafta Kahire'de devam etmesi kararı alındığını duyurmuştu.

"MÜZAKERELER OLUMLU BİR ORTAMDA YAPILDI"

Açıklamada, "Son 48 saat içerisinde hükümetlerimizin üst düzey yetkilileri, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının yanı sıra esirler ve tutukluların serbest bırakılması konusunda yoğun müzakereler yürütmüştür. Bu müzakereler, ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda yapılmıştır." ifadeleri yer almıştı.


ABD'nin bugün Katar ve Mısır'ın desteğiyle taraflar arasındaki anlaşma konusunda "boşlukların azaltılmasını amaçlayan bir öneri sunduğu" belirtilen açıklamada, bu önerinin ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mart tarihinde açıkladığı öneri ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararıyla uyumlu olduğu kaydedilmişti.

"Geçen haftalarda uzlaşıya varılan konular üzerine inşa edildiği" bilgisine yer verilen önerinin, "boşlukları tamamlayarak anlaşmanın hızlıca uygulanmasını sağlayacağı" vurgulanmıştı.

Anlaşmanın uygulanması konusundaki detayların ilerleyen günlerde görüşüleceği bildirilerek, teknik ekiplerin esirler ve tutuklular dahil, anlaşmanın insani boyutunu kapsamlı bir biçimde ele alacağı ifade edildi.

Etiketler ateşkes gazze aıklama Biden
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