Biden'dan ortadoğuda ateşkes açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, ABD, Mısır ve Katar'ın beraber yürüttüğü diplomasi sonucunda İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve rehine anlaşmasının sağlandığını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Hamas arasında ateşkes ve rehine anlaşmasının sağlandığını belirterek açıklamalarda bulundu. Biden, açıklamasında, "Bugün, ABD, Mısır ve Katar'ın aylarca süren yoğun diplomasisinin ardından, İsrail ve Hamas bir ateşkes ve rehine anlaşmasına ulaştı. Bu anlaşma Gazze'deki çatışmaları durduracak, Filistinli sivillere ihtiyaç duyulan insani yardımı artıracak ve rehineleri 15 aydan uzun bir süre esaret altında kaldıktan sonra aileleriyle yeniden bir araya getirecek" ifadelerini kullandı.

DHA