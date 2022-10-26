Biden'dan Rusya'ya uyarı: ''Çok çok ciddi bir hata olur''

ABD Başkanı Biden, ''Rusya taktik nükleer silah kullanırsa inanılmaz ciddi bir hata yapar. Bunun henüz bir yanıltma operasyonu olduğunun garantisini veremem. Bu, çok çok ciddi bir hata olur'' dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanarak Rusya'ya karşı provokasyon düzenleyeceğine yönelik iddialar ortaya attı.

ZELENSKİ, KİRLİ BOMBA İDDİASINA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Rusya'nın Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanarak kendilerine karşı provokasyon düzenleme planı olduğu yönündeki iddiasına Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski sert tepki gösterdi. Ukrayna'nın düşük güçlü nükleer bombalar kullanarak Rusya'yı kitle imha silahları kullanmakla suçlayacağına yönelik iddiaya cevap veren Zelenski, "Bu savaşta akla gelebilecek tüm pisliklerin kaynağının kim olduğunu biliyorlar. Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyasyon tehdidiyle şantaj yapanlar kimdi? Kakhovka Hes Barajı'nı ve ünitelerini patlatarak şantaj yapan Rus ordusuydu. Fosforlu bomba, yasaklı mayınlar ve yasaklı silahlar kullanan Rusya'dır. Ukrayna her zaman iyiliğin tarafındadır" dedi.

"RUSYA NÜKLEER SİLAH KULLANIRSA CİDDİ HATA YAPAR"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanmaması konusunda uyardı. Gazetecilerden, Rusya'nın kirli bombalı bir saldırı hazırlığında olup olmadığı ve böyle bir saldırının ardından Ukrayna'yı suçlayacağını düşünüp düşünmediğine dair gelen soruya Biden, "Rusya taktik nükleer silah kullanırsa inanılmaz ciddi bir hata yapar. Bunun henüz bir yanıltma operasyonu olduğunun garantisini veremem. Bunu bilmiyoruz. Bu, çok çok ciddi bir hata olur" dedi.

NE OLMUŞTU?

Rusya, Ukrayna'nın kendi topraklarında "kirli bomba" kullanarak kendilerine karşı provokasyon düzenleyeceği iddiasında bulunmuş, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile yaptığı telefon görüşmelerinde bu konu hakkındaki endişelerini dile getirmişti.

PUTİN DAHA ÖNCE DE NÜKLEER TEHDİTTE BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda ulusa seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi askeri seferberlik kararı alırken yaptığı "Batı bizi yok etmek istiyor. Blöf yapmıyorum, toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız" açıklaması Batı'ya yönelik bir nükleer tehdit olarak yorumlandı.